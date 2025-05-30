Milli Savunma Bakanlığı'ndan Erciyes-2025 Tatbikatı Görüntüleri
Milli Savunma Bakanlığı, 13 ülke askerinin katıldığı Erciyes-2025 tatbikatına ait paraşütle atlama görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erciyes-2025 Tatbikatı'na ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatından, komandoların paraşütle atladığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber: Furkan KAVUKLU- Kamera: KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel