Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Heyetini Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kabule ilişkin fotoğraflar yayınlandı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: ANKA / Güncel