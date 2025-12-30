Milli Savunma Bakanı Güler, TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımını kabul etti Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'na ilişkin "Bu anlamlı koşuda erkekler kategorisinde ilk 4 sırayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensubu olan siz kıymetli sporcularımızın elde etmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi anısına 28 Aralık'ta düzenlenen "90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu"nda 1'incilik kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı sporcularını kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Piyade Sözleşmeli Er Diyar Ergüven'in 1'incillik, Piyade Er Ali Kaya'nın 2'ncilik, Öğretmen Üsteğmen Hüseyin Can'ın 3'üncülük, Öğretmen Teğmen Murat Emektar'ın da 4'üncülük elde ettiği ifade edildi.

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı kabulde, 9 takım içerisinde 1'inci olan personeli tebrik etti.

Kabulde konuşan Güler, Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralanan 9 kişiye de acil şifalar diledi.

Sporcuları gösterdiği üstün performansla elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ettiğini belirten Güler, "Böylesine anlamlı bir yarışta Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en iyi şekilde temsil ederek bizlerin gurur kaynağı oldunuz. Bu önemli başarınızda kamuoyunda kazandığınız takdirlerin yanı sıra tüm silah arkadaşlarınıza da örnek olduğunuzu, onlar tarafından da övgüyle anıldığınızı da bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen organizasyonu yakından takip ettiklerini belirten Güler, tarihi bir hatırayı yaşatan ve 1936 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nun, her defasında eşsiz bir heyecanla milli mücadele ruhunu bir kez daha canlandırdığını söyledi.

Güler, 90 yıldır aksatılmadan sürdürülen bu organizasyonun, spor ile tarih bilincini bir araya getiren müstesna bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Artan katılım ve yükselen ilginin, bu hatıranın toplum nezdinde de ne denli güçlü karşılık bulduğunu açıkça ortaya koyduğu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Organizasyonun düzenlenmesinde başta Türkiye Atletizm Federasyonu olmak üzere emeği geçen herkese ve yarışmaya katılan tüm sporcularımıza hep birlikte teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı koşuda erkekler kategorisinde ilk 4 sırayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensubu olan siz kıymetli sporcularımızın elde etmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Siz sporcularımızın ortaya koyduğu yüksek başarı, sportif bir derece olmanın yanında Aziz Atatürk'ün mirasına duyulan derin saygının, disiplinin ve takım ruhunun da sahaya yansımasıdır. Aynı zamanda askeri disiplin ile sportif ahlakın nasıl bütünleşebildiğinin de en güzel örneklerinden birisi olmuştur."

"Sporcularımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz"

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımının, atletizm başta olmak üzere pek çok branşta elde ettiği derecelerle adından gururla söz ettirmeye devam ettirdiğini vurguladı.

Spor Gücü Komutanlığının bu yıl Atış, Kick Boks, Modern Pentatlon ve Deniz Pentatlonu, Güreş, Okçuluk, Paraşüt, Satranç, Triatlon, Tırmanma, Yüzme, Yelken, Kürek ve Yat Takımları ile çok sayıda ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluk ile dereceler kazandığını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Nitelikli personelimizin fiziksel yeterlilik, kararlılık ve yüksek mücadele azmiyle kazanılan bu başarılar Milli Savunma Bakanlığımızın spora verdiği önemin ve insan kaynağına yaptığı yatırımın da somut bir göstergesidir. Bakanlık olarak sporu sağlıklı yaşamın, disiplinin ve kurumsal gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye ve siz sporcularımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Sizlerden de beklentimiz başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğu bilinciyle kendinizi sürekli geliştirmeniz ve yeni başarılar için daha çok çalışmanızdır. Bu duygu ve düşüncelerle derece elde eden siz sporcularımızı bir kez daha gönülden tebrik ediyor, üzerinizde büyük emekleri olan komutanlarınıza, antrenörlerinize ve kıymetli ailelerinize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerin şahsında özveri ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüren tüm sporcularımıza da başarılar diliyor, yeni yılınızı da en içten dileklerimizle kutluyor, ailelerinizle birlikte hepinize sağlık ve esenlikler temenni ediyoruz."