Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de bulunduğu heyet, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Erzurum'un yerel yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, önemli konuların görüşüldüğü belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve aralarında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de bulunduğu heyetle bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığındaki ziyarette, Erzurum'un yerel yöneticilerinin de yer aldığı belirtildi.