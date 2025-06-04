Milli Para Judocu 19 Mart Eylemlerine Katıldığı İçin Milli Takımdan Çıkarıldı

(ANKARA) - ODTÜ öğrencisi ve milli para judocu Taylan İnce, 19 Mart süreciyle başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak 29 gün cezaevinde kaldı. Bu nedenle milli takımdan çıkarılan İnce, yaşadıklarına ilişkin olarak, "Cezaevindeyken dışarıda dolaşan videolar, fotoğraflar sayesinde herkes tutuklandığımı öğrendi. Bu da hayatımda yeni bir sayfa açtı: Milli takım kariyerim bitti. Kulübümle ilişkim zedelendi. Spor yapma hakkım, onca yıllık emeğim bir anda elimden alındı. Sebebi yalnızca sesimi yükseltmemdi" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde gözaltına alınan ve 25 Nisan'da Konur Sokak'ta tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle 29 gün cezaevinde tutulan öğrenciler arasında ODTÜ öğrencisi ve milli para judocu Taylan İnce de vardı. İnce, tutuklanmasının ardından spor hayatının nasıl değiştiğini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Sporla erken yaşlarda tanışan İnce, 3 yaşında jimnastikle spora başladı. 14 yaşına kadar aktif olarak bu branşta yer aldı. Bir süre spora ara verdikten sonra, 18 yaşında spor hayatına yeni bir yön vererek judoya başladı. Judoya başlamasıyla yalnızca yeni bir branşa değil, aynı zamanda bir mücadele kültürüne adım attığını belirten İnce, uluslararası arenada takım olarak Avrupa ve Dünya derecelerine imza attı.

Milli para judocu İnce'nin kariyeri, 19 Mart süreciyle başlayan eylemler kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasıyla kesintiye uğradı. Bu sürecin ardından milli takımdan çıkarıldı, bağlı olduğu kulüple ilişkisi sonlandırıldı. Ani şekilde değişen spor yaşamını İnce, şu sözlerle anlattı:

"Milliliğin gider, dikkat et"

"19 Mart süreci başladığında, Rize'de Milli Takım kampındaydık. 21 Mart'ta Gürcistan'da düzenlenecek Dünya Kupası için yola çıkmak üzereydik. O günlerde ülkede yaşanan gelişmeleri, özellikle gençlerin yükselen sesini bir sporcu kimliğimin ötesinde, bir yurttaş olarak dikkatle takip ediyordum. Gürcistan'a giderken otobüste takım arkadaşlarımızla bu sürecin yalnızca adli değil, siyasi bir yönünün de olduğunu konuşuyorduk. Tabii herkesin bakış açısı ve yaklaşımı farklıydı, bunu da saygıyla karşılıyorum. Gürcistan'daki turnuva sırasında, sporcular için göz muayenesi yapıldı. Ben o muayeneden 'kaldım' ama bu aslında bir yetersizlikten kaynaklıydı. Doktorlar bana 'Burada sağlıklı bir değerlendirme yapamıyoruz, teknik imkanlarımız kısıtlı. Senin muayeneni Mayıs ayında Kazakistan'da düzenlenecek müsabaka sırasında yapalım' dediler. Ben de o doğrultuda Kazakistan'a gitmeyi, orada hem mücadele etmeyi hem de yeniden değerlendirmeye girmeyi beklemeye başladım.

Ancak Dünya Kupası'ndan döndükten sonra, yaşananlar karşısında sessiz kalamadım. Bir ODTÜ öğrencisi olarak toplumsal sorumluluğumu yerine getirmek istedim ve Kuğulu Park'tan Güvenpark'a yapılan yürüyüşte yer aldım. Sosyal medya üzerinden de bu süreçle ilgili düşüncelerimi paylaştım. Bunların ardından Bakanlık bünyesindeki bazı yöneticiler ve bazı milli takım arkadaşlarım tarafından dışlandığımı hissettim. Takipten çıkanlar oldu, 'milliliğin gider, dikkat et' diyenler oldu ve bir süre sonra, hiçbir resmi açıklama yapılmadan milli takım iletişim gruplarından çıkarıldım. Kazakistan süreciyle ilgili hiçbir geri dönüş almadım. Sadece sessizce, hiçbir şey söylenmeden dışarıda bırakıldım. Kolay bir süreç değildi. Ama ben sporu sadece bir madalya yarışından ibaret görmüyorum. Spor benim için bir duruş, bir temsil biçimi. Sessiz kalmanın da bir tavır olduğunu bildiğim için, kendi yerimi bilerek ve inanarak seçtim. Kulübüm bu süreçte herhangi bir tavır almadı; ne desteklediler ne de karşı çıktılar. Tarafsız durdular; bu da kendi içinde saygı duyulması gereken bir tavır.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı özelinde bu süreçte herhangi bir resmi açıklama ya da net bir geri dönüş tarafıma iletilmedi"

Açıkçası bu süreçte yürüttüğüm 'itiraz', resmi bir dilekçeden ziyade, daha çok bu camiada yıllardır bir arada olduğumuz, iletişim kurabildiğimiz kişilere durumu anlatma çabasıydı. Yani yalnızca 'kadrodan çıkarıldım' demedim; aynı zamanda neden sesimi yükselttiğimi, bu sürecin ardında bir duruş olduğunu ifade etmeye çalıştım.

Geri dönüşler ilk etapta oldukça yapıcıydı. Anlayan, empati kuran, destek veren insanlar oldu. Fakat sonuçlara baktığımızda, tüm bu olumlu yaklaşımların pratiğe pek yansımadığını gördüm. Bakanlık özelinde ise bu süreçte herhangi bir resmi açıklama ya da net bir geri dönüş tarafıma iletilmedi. Bir tür beklemeye alındım diyebilirim.

"Kırgınım ama kızgın değilim çünkü biliyorum, doğru olanı yaptım"

25 Nisan günü Ankara Konur Sokak'taydım. Tutuklu öğrenciler serbest bırakılsın diye bir araya geldik. Alanda çok farklı kesimlerden insanlar vardı; 1 Mayıs alanı Taksim diyen de, doğum hakkını savunan kadınlar da. Ben ise sadece şunu söylemek istiyordum: Arkadaşlarımız haksız yere tutuklu. Bunu sessizce kabul etmeyeceğiz ama o gün orada yaşanan, anayasal hak değil, açık bir şiddetti. Polis, alanda bulunan kadın bir arkadaşımıza işkence ederken, ben o şiddetin karşısında durdum. Onun elini bırakmadım. O andan sonra ben de ağır şekilde darp edildim. Yerlerde sürüklendim, başım hedef alınarak defalarca tekmelendim. Gözaltına bu şekilde alındım. Vücudumda oluşan hasarlar için resmi olarak darp raporu aldım. O gün sadece düşüncelerim değil, bedenim de cezalandırılmak istendi.

İki gün gözaltında kaldım. Ardından gelen talimatla tutuklandım ve 29 gün cezaevinde kaldım. Suçum neydi bilmiyorum. Bildiğim tek şey, adaletsizliğe karşı çıkmak için oradaydım. Cezaevindeyken dışarıda dolaşan videolar, fotoğraflar sayesinde herkes tutuklandığımı öğrendi. Bu da hayatımda yeni bir sayfa açtı: Milli takım kariyerim bitti. Kulübümle ilişkim zedelendi. Spor yapma hakkım, onca yıllık emeğim, bir anda elimden alındı. Sebebi yalnızca sesimi yükseltmemdi. Kırgınım ama kızgın değilim. Çünkü biliyorum: Doğru olanı yaptım. Benim mücadelem minderde başladığı gibi sokakta da devam ediyor. Bu ülkede spor, sadece madalya kazanmakla ölçülmemeli. Bazen gerçek mücadele, sesini kaybetmeden sokaklarda, meydanlarda olmaktır.

"Sadece sporcu olmak yetmiyor bazen, sessiz olman, görmezden gelmen de bekleniyor, ben bunu yapamadım"

Sanırım artık temsil edebileceğim tek takım ODTÜ Judo Takımı. Bir süre üniversitemin renklerini taşıyacağım. Bu da benim için büyük bir gurur; çünkü ODTÜ'de öğrenci olmak yalnızca bir sıfat değil, aynı zamanda bir duruş meselesi. ve bu duruşla, judoya olan bağlılığımı, emeğimi devam ettirmek istiyorum. Elbette bir sporcunun en büyük hayali olimpiyatlarda yarışmak. Ben de istiyorum. Kim bilir, belki 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na kota alırım ama mevcut koşullarda, Türkiye'de bu pek mümkün görünmüyor. Sadece sporcu olmak yetmiyor bazen; sessiz olman, görmezden gelmen de bekleniyor. Ben bunu yapamadım.

Yine de bu yol burada bitmiyor. Eğer yurt dışı yasağı gibi bir engel konmazsa, Avrupa'da özellikle Fransa ve Almanya'daki judo liglerinde dönemsel olarak yarışma ihtimali var. Orada kiralık olarak turnuva bazlı mücadele edilebiliyor. Teklif gelirse değerlendirmeye açığım. Ayrıca bu süreçte Athleten Deutschland gibi uluslararası sporcu hakları örgütlerinden destek mesajları aldım. Onlar da bu yolun yalnız yürünmeyeceğini hatırlattı bana. Kısacası; spor hayatım, koşulların izin verdiği yerlerde ve vicdanımın çizdiği sınırlar dahilinde devam edecek. Judoyu bırakmıyorum, sadece artık mindere hangi bayrakla çıkacağımı zaman gösterecek.

"Ben yalnızca sporcu değilim, aynı zamanda bu ülkenin vicdanlı bir yurttaşıyım"

Bu sürecin benim için en kritik anı, sporun beni artık korumadığını fark ettiğim andı. Yıllarca verdiğim emek, kazandığım madalyalar, taşıdığım milli forma; bir kadına uygulanan işkenceye sessiz kalmadığımda, tutuklu arkadaşlarım için sokağa çıktığımda yok sayıldı. Gözaltında darp edildim, raporlarla kayıt altına alındı. Hukuksuzca tutuklandım, 29 gün cezaevinde kaldım. Bu süreçte spor yapma hakkım elimden alındı. Milli Takım'dan çıkarıldım. Çok az kişi sordu 'Neden içeride?' diye. Çünkü bu ülkede kimi susturmak istiyorlarsa, önce yalnız bırakıyorlar.

Ama işte tam o anda, yalnız olmadığımı fark ettim. Cezaevinden çıktıktan sonra, ODTÜ Judo Takımı'nın, hocalarımın ve arkadaşlarımın desteği beni ayakta tuttu. Üniversitemin Spor Müdürlüğü, yaşadığım tüm baskılara rağmen duruşumdan geri adım atmadığım için bana başarı ödülü verdi. Ama ben o ödülü kendim için almadım. O ödülü o gün hala içeride olan arkadaşlarım Sezer, Hamza, Ebru, Melike ve Fuat adına aldım. Salonda, onların isimleri okunduğunda, yüzlerce insan ayağa kalkıp dakikalarca alkışladı. O an sadece benim için değil, adaletin hala mümkün olduğuna inanan herkes için bir dönüm noktasıydı.

Evet, adaletsizlik bu ülkede sistematikleşmiş durumda. Hak aramak suç, ses çıkarmak tehdit, direnmek tehlike sayılıyor. Ama bilsinler: Bu ülkede adaleti isteyen, haysiyetini savunan insanlar var. Ben yalnızca sporcu değilim. Aynı zamanda bu ülkenin vicdanlı bir yurttaşıyım. İşkenceye sessiz kalmam, haksızlığa göz yummam istendi. Ben susmadım ve susmayacağım."

Milli para judocu Taylan İnce'nin avukatı Deniz Özbilgin ise Taylan'ın hukuki sürecini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Özbilgin, şöyle konuştu:

"19 Mart sürecindeki protestoların, hak taleplerinin veya isyanın temel sebeplerinden birisi hukuki dille söylemek gerekirse masumiyet karinesinin suçu ispat olmadıkça bir insanın suçlu addedilmesinin, yaftalanmasının, itibarsızlaştırılmasının da aynı zamanda kamuoyu nezdinde protestosuydu. Taylan da aslında bunu protesto edenlerden biriydi. Taylan'ın katıldığı ve tutuklandığı eylemin temel talebi tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasıydı. Demokratik hakkını kullandığı için cezalandırılmama üzerine bir talepti kendisi de aynı şeye maruz kaldı. Dolayısıyla Taylan henüz hakkındaki deliller toplanmadan, video kayıtları dahi dosyaya girmeden, herhangi bir suç isnadı olmadan sadece kolluğun bir tutanağına dayanılarak suçlu addedildi. Tutukluluğun bir tedbir olmasını varsayıyorum, itirazla tutukluluk kaldırıldı ama Milli Takımdan çıkartılması kulübünden sporcu kariyerinin sonlandırılması hakkında hiçbir delil olmayan ve tamamen politik konjektürel bir sürecin parçası olmasından ötürü Taylan'ın cezalandırılması mahiyetindedir ve bu anlamda hukuksuzdur.

"Taylan spor yapamıyor, sorun bu"

Taylan için öncelikli hedef katıldığı ve tutukluluğuna sebebiyet veren hukuksal süreçte aslında sadece anayasal demokratik barışçıl gösteri hakkını kullandığı, bu gösteriyi yönetmek yönlendirmekle suçlandığı fakat zaten bunu sağlayacak fiziksel koşullara sahip olmadığı, Taylan aynı zamanda yüzde 40 engelli bir milli sporcu. Dolayısıyla bu anlamda öncelikle bu dosyadan beraat etmesi, tabii ki önceliğimiz takipsizlik ama tutuklama talep etmiş bir savcının muhakkak iddianame yazacağı kanaatindeyiz. Takipsizlik vereceğini düşünmüyoruz çünkü kolluk yönlendirmesiyle ilerleyen bir hukuksal süreç var. Beraat ettikten sonra Taylan'ın maruz kaldığı bu kriminalize yaklaşıma karşı hukuksal yollara başvurulabilir. Burada mesele sadece ilerleyen aşamada tazminat almak değil, bu arada genç ve spor yaşı geçen bir kişinin sporculuk kariyerinin sonlandırılması söz konusu. Taylan spor yapamıyor, sorun bu. Taylan'ın profesyonel kariyeri baltalanıyor. Benzer durumdaki başkaca milli sporcular, sanatçılar söz konusu Taylan bu süreçte sadece kurbanlardan birisi.

Bu tarz yargılamaların sadece terör örgütü üyeliği, yaftalama veya itibarsızlaştırma, kumpas davaları olmaktan çıktı. En basit bir toplumsal talebin, bir hak talebinin dile getirilmesi dahi bu şekilde kriminalize edilerek ağır bir şekilde insanlar sosyal hayatlarıyla, spor hayatlarıyla, sanat hayatlarıyla ve tabii ki meslekleriyle sınanıyor. Bu topluma bir gözdağı biçimidir. Burada cezalandırılan tek başına Taylan değildir, hak arama teşebbüsünde bulunacak bütün özneler hak talepçileridir aslında."