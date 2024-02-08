Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakan Tekin, Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesinin ev sahipliğinde ATO Congresium'da düzenlenen "Gelecek İçin Teknolojiler" temalı 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Bakan Tekin, ilk olarak Ankara Bilim Üniversitesinin standında incelemelerde bulundu. Teknolojik çalışmaları inceleyen Tekin, daha sonra fuar alanındaki diğer stantları gezdi.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Tekin, fuarın genel olarak yaşanan çağın gerektirdiği biçimde kurgulandığını, fuara katılan çocuk ve gençlerin çalışmalara son derece ilgili olduğunu görünce çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Önemli olan kaynakları efektif olarak kullanmak"

Zenginliklerin doğru ve verimli kullanılması noktasında atılacak her adımın değerli olduğuna vurgu yapan Tekin, "Verimlilik dediğimiz şey, elimizdeki imkanları maksimum fayda edeceğimiz, gelecek kuşakları minimum düzeyde olumsuz etkileyecek şekilde, gelecek kuşaklara miras bırakacağımız şekilde kaynakları efektif olarak kullanmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Tekin, ziyareti esnasında Türkiye'nin en genç girişimcisi ile karşılaştığını da belirterek, "Daha 15 yaşında, ben de şahsen kendisine destek olmuştum. Onu gördüm, heyecanla projelerini anlatıyor. Bu işte Türkiye'nin insan kaynaklarını verimli kullanması dediğimiz şeydir. Bu fuar da buna vesile oluyor." diye konuştu.