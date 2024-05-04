Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Final Töreni'nde konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mutfak sanatları ve gastronomi üzerine uzmanlaşan, annelerinin reçeteleriyle yemek yapabilen, dünyada bu konudaki gelişmeleri izleyerek sanatını gerçekleştiren ve ürettiği ürünü pazarlama konusunda uzman genç arkadaşlar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Tekin, İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Final Töreni'ndeki konuşmasında, bu etkinliği, Türkiye genelinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarda yaptıkları güzel projelerden bir tanesi için icra ettiklerini söyledi.

Yarışmayı 28 bölgede, 81 ilden öğrencinin ve toplam 407 grubun katılımıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Tekin, grupların danışmanlığı yapan öğretmenlere, öğrencilere öğretmenlik dışında ablalık, ağabeylik, takım liderliği yaptıkları için, öğrencilere de öz güvenleri ve cesaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Tekin, içinde yaşanılan dönemde gençler arasında özellikle gastronomi ve mutfak sanatlarına yönelen bir ilginin farkında olduklarına işaret ederek, "Bunun sebepleri üzerinde konuşulabilir ama özellikle televizyonlarda popüler hale gelen mutfak sanatlarıyla ilgili yarışmaların gençler arasında bu konuda cesareti, arzuyu, isteği arttırdığını tahmin ediyorum. Biz de bu cesarete, heyecana ortak olmak için yaklaşık 5-6 aydır bir proje üzerinde çalışıyoruz. Meslek liselerimizin belli temalar üzerinde yoğunlaşmasını istediğimiz, daha önce 2014 yılında başlattığımız projeyi, 5-6 ay önce gastronomi üzerine odaklanmış bir tematik meslek lisesi inşa etmek üzere kurguladık." ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili detayları paylaşan Tekin, şöyle konuştu:

"Mutfak sanatları ve gastronomi üzerine uzmanlaşan, annelerinin reçeteleriyle yemek yapabilen, dünyada bu konudaki gelişmeleri izleyerek sanatını gerçekleştiren ve ürettiği ürünü pazarlama konusunda uzman genç arkadaşlar yetiştirmek istiyoruz. Bununla hem Orta Asya'dan itibaren elde ettiğimiz o geleneği gelecek kuşaklara aksettirebilecek bir birikimi, bir envanteri kayda geçirmiş olacağız hem de ciddi şekilde bu anlamda ihtiyaç olduğuna inandığımız bir sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesine katkı vermiş olacağız. Mutfak sanatları ve gastronomi üzerine uzmanlaşan, hem pişirme hem de bunun pazarlamasını yapabilme konusunda uzmanlaşan bir meslek lisesi ve bu ürünlerin paylaşılabildiği, herkesin rahatlıkla misafirini götürebileceği bir hizmet alanı oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda İstanbul'da ilk projemizi de bir aksilik olmazsa yeni eğitim-öğretim yılında, Boğaz'a nazır güzel bir mekanda inşallah hayata geçirmiş olacağız."

"Çocuklarımızın ürünlerini sanatseverlerle buluşturacağız"

Tekin, güzel sanatlar liselerindeki çocukların etkinliklerini de sergileyebilecekleri farklı bir çalışmayı haziran ayında hayata geçireceklerini belirterek, "Orada da Türkiye çapında bütün güzel sanatlar liselerimizdeki çocuklarımızın ürünlerini sanatseverlerle buluşturacağız. Çok heyecanlıyım onun için de ayrıca. Ama hepsinden önemlisi şu arkadaşlar, içinde bulunduğumuz hafta Emek ve Emeğe Saygı Haftası. Dolayısıyla çocuklarımızın emeklerine duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak hep beraber bu heyecana ortak olduk." diye konuştu.

Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti

Jumbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Atmaca da törende bir konuşma yaptı.

Bakan Tekin'in konuşmasını tamamlamasının ardından Atmaca, Tekin'e hediye takdim etti.

Törende Tekin, yarışmada dereceye giren gruplara ödüllerini verdi. Bakan Tekin daha sonra ödül alan öğrenciler, öğretmenleri ve protokol üyeleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Programın ardından öğrencilerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Tekin, ayrıca yemeklerin bulunduğu stantları da ziyaret ederek yemekler hakkında bilgi aldı.

Yarışmaya 1221 öğrenci katıldı

Yarışmayla, mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında bulunan yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğretmen ve öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ustalıklarını gösterme imkanı bulmaları, Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktararak kültürel mutfak mirasına katkı sunmaları ve yetkinliklerini sergilemeleri amaçlandı.

Jumbo Ev Gereçleri San. Tic. AŞ işbirliğinde, 28 gastronomi bölgesinde, 81 ilden yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencisinin katılımıyla düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'nda 407 ekibin başvurusu kabul edildi.

Ekiplerde 1221 öğrenci ve 407 öğretmen yer aldı.