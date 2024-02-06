Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremde hayatını kaybedenleri anmak için okullarda saygı duruşu yapıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılına ilişkin, "Bütün okullarımızda saygı duruşuyla, rahmetle kayıplarımızı andık hem de bu bilincin gelecek kuşaklara aktarılması için çocuklarımıza örnek olmak istedik. Bakanlık olarak bunu devam ettireceğiz, bu şuurla çocuklarımızı, gelecek nesilleri yetiştireceğiz." dedi.

Bakanlıkça alınan karar doğrultusunda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Bakan Tekin, törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğine işaret eden Tekin, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Tekin, bir yıl içerisinde devlet ve milletin el ele, asrın birlikteliğini göstererek yaraları sarmaya çaba sarf ettiğini, bakanlığın da ilk günden itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezlerinden meslek liselerine kadar bir dizi eğitim kurumumuzda yaraların sarılması için çaba sarf edildi. Meslek liselerimizde çadır imalatından ekmek üretimine kadar yapılabilecek her şey yapılmaya çaba sarf edildi. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz bunlarla sınırlı değil. Biz aynı zamanda bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması, yaşandığı zaman alınması gereken tedbirler, gösterilmesi gereken birlik ve kayıplarımızın hayırla yad edilmesi, bu duygu ve düşüncelerin, bu birliktelik arzusunun gelecek kuşaklara aksettirilmesi, çocuklarımızın bu bilinçle, şuurla yetişmesi için çaba sarf etmekle görevli bir kurumuz. Dolayısıyla bugün de burada bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık. Hem çocuklarımızla beraber bütün okullarımızda saygı duruşuyla, rahmetle kayıplarımızı andık hem de bu bilincin gelecek kuşaklara aktarılması için çocuklarımıza örnek olmak istedik. Bakanlık olarak bunu devam ettireceğiz, bu şuurla çocuklarımızı, gelecek nesilleri yetiştireceğiz."

Bugün aynı zamanda Miraç Kandili olduğunu anımsatan Tekin, milletçe hayatını kaybedenler için dualar edileceğini, onların hayırla yad edileceğini dile getirdi.

Bakan Tekin, "Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Kayıplarımızın mekanları cennet olsun. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.