Milletvekili Yazmacı, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Milletvekili Yazmacı, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

Yazmacı, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın çektiği "Armut piş" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Yazmacı, "Spor" kategorisinde tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Milletvekili Yazmacı, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı kareler olduğunu belirterek, "Bu fotoğrafların hepsi emek verilmiş kareler, öncelikle fotoğrafları çeken arkadaşları yürekten kutluyorum. Seçerken zorlandık. Anadolu Ajansına da her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasından dolayı teşekkür ederim." dedi.