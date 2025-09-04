Haberler

Milletvekili Canbey, Altıeylül'de Vatandaşlarla Buluştu ve Yatırımları İnceledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Domates tohum üretim tesisini ziyaret eden ve çiftçilerle hasat yapan Canbey, ayrıca dere ıslah çalışmaları ve köprü projelerini inceledi.

Milletvekili Canbey, ilk olarak Altıeylül İlçe Başkanlığının üyelik çalışmaları için açtığı stantta teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Nida isimli gencin doğum gününü kutlayan Canbey, "AK Parti teşkilatlarımızın gayretiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programını üretim sahasında sürdüren Canbey, Köseler Mahallesi'nde domates tohum üretim tesisini ziyaret ederek bilgi aldı, ardından tarlaya inip çiftçilerle birlikte domates hasadına katıldı.

Daha sonra Köseler Mahallesi'nde DSİ tarafından yürütülen dere ıslah çalışması hakkında da incelemelerde bulunan Canbey, "Yakın zamanda tamamlanacak bu proje, tarımsal verimliliğe büyük katkı sağlayacak." dedi.

Yakupköy Mahallesi'ni de ziyaret eden Canbey, vatandaşlarla sohbet etti.

Balıklı Mahallesi'nde uzun süredir beklenen köprü projesini DSİ Bölge Müdürü Olcay Çubukçu ile inceleyen Canbey, ardından mahalle sakinleriyle selamlaşarak restorasyonu tamamlanan sağlık ocağını da ziyaret etti.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
