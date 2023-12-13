Millet Bahçesi'ne dönüştürülme süreci devam eden Atatürk Havalimanı'nın son hali görüntülendi

Türk sivil havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülme süreci devam ederken, inşaatın devam ettiği alanın son hali havadan görüntülendi. Fotoğraflarda uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam edildiği, etkinlikler için de dev led ekranlar kurulduğu görüldü.

Megakent İstanbul'un önemli lojistik alanlarının başında gelen Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor. Havalimanının son hali görüntülendi.

OYUN ALANLARI KURULMAYA DEVAM EDİYOR

Airporthaber'de yer alan görüntülerde, uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam edildiği, etkinlikler için de dev led ekranlar kurulduğu görüldü.

145 BİNDEN FAZLA AĞAÇ DİKİLECEK

2 milyon metrekare alana sahip şehir parkı tamamlandığında 70 bin metrekare kapalı alan ve etkinlik alanları olacak. 4 mevsim yeşil kalabilecek ağaç cinslerinin kullanılması ile parkta 145.300 adet ağaç dikileceği belirtildi.

2,5 KM UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU YAPILACAK

9 ayrı noktadan giriş ve çıkışların yapılabileceği parkta 2,5 kilometre uzunluğunda yapay dere oluşturulacak. Ayrıca 10 bin metrekare çocuk oyun alanları ve 2,5 kilometre bisiklet yolları yapılacak.

7 NİSAN 2019'DA SİVİL UÇUŞLARA KAPATILMIŞTI

Atatürk Havalimanı 7 Nisan 2019'dan itibaren sivil uçuşlara, 2 Şubat 2022'den itibaren de kargo uçuşlarına kapatılmıştı. O tarihten sonra havalimanından ağırlıklı olarak iş jetlerinin kullanımı için faaliyet gösterir hale gelmişti.

İLK ETABI "BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ" İLE AÇILMIŞTI

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılmıştı.

UZMANLAR DEPREM TOPLANMA ALANI OLMASINI İSTEMİŞTİ

Uzmanlar, İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın muhtemel bir afet durumunda, özellikle de beklenen Marmara depremi için İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak hizmet vermesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.