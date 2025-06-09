Milei'den İspanya Hükümetine Sert Eleştiriler

Milei'den İspanya Hükümetine Sert Eleştiriler
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Madrid'deki Ekonomi Forumu'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve hükümetine yönelik ağır hakaretlerde bulunarak, 'haydut çetesi' ifadesini kullandı. Milei, sosyalizmi eleştirirken aşırı sağcı politikaları desteklediğini vurguladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, bir ekonomi formuna katılmak için geldiği Madrid'de yaptığı konuşmada, İspanya'da iktidardaki sol hükümete hakarette bulundu.

Aşırı sağcı Milei, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve hükümetini hedef alan sözlerini bir kez daha dile getirdi.

Kripto para ticareti platformları Bit2Me ve Orion Funded'in sponsorluğunda Andorra merkezli finans danışmanlık şirketi Racks Labs tarafından organize edilen Madrid'deki Ekonomi Forumu'nda dün akşam konuşma yapan Milei, Başbakan Sanchez ve yönetimi için "haydut çetesi" ifadesini kullandı.

İspanya hükümeti ve sosyalistleri "yolsuzluk ve sahtekarlıkla" suçlayan Arjantin Devlet Başkanı, "Berbat sosyalistlere karşı her zaman sizin yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum." şeklinde konuştu.

Birçok konuşmasında olduğu gibi Madrid'de rock müzik eşliğinde dans ederek kürsüye gelen Milei, "Yaşasın özgürlük, kahrolası" ve "Vergiler hırsızlıktır" sloganlarını attı.

Arjantin'in kendi iktidarında yürüttüğü mali politikalarla "ekonomik bir güç merkezi" olacağını iddia eden Milei, "Rahatsız edici bir gerçeği, rahat bir yalandan daha çok tercih ediyoruz. Bu anlamda politikamız her zaman açıktı. Testereyi devlet harcamalarına götüreceğimizi söyledik ve böyle de yapıyoruz." dedi.

"Hayatım boyunca beni tanımlayan bir şey varsa, o da sadece düşündüklerimi söylemek değil, söylediklerimi yapmaktır." diyen Milei, ayrıca Avrupa devletlerinin diğer ülkelerin ekonomilerine müdahalesini eleştirdi.

Bu arada bilet fiyatları 1000 ila 7 bin avro olan forumu dinlemek için salonu dolduran kalabalık da direkt olarak Başbakan Sanchez'i hedef alan küfür içerikli sloganlar attı.

Foruma İspanya'daki aşırı sağcı Vox Partisi ile merkez sağdan Halk Partisinin (PP) temsilcileri de katıldı.

Öte yandan, İspanya hükümetinin, Milei'nin yeni açıklamalarının ardından sessiz kalmayı ve yeni bir diplomatik kriz başlatmamayı tercih ettiği belirtiliyor.

Milei ile İspanya hükümeti arasında Mayıs 2024'te başlayan gerginlik bir yılı aşkın süredir devam ederken, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, geçen yıl Buenos Aires Büyükelçisini bir süreliğine geri çağırmış ve diplomatik kriz yaşanmıştı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin, Milei için "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki 'Hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız' dedim ama oldu." şeklindeki sözleri krizi başlatmıştı.

Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla sert bir şekilde eleştirmişti.

Milei ayrıca, İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin 19 Mayıs 2024'te Madrid'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyalizm için "ölümü davet eden, lanet olası ve kanserojen" ifadelerini kullanmış ve Sanchez'i eleştirmeyi sürdürmüştü.

Dışişleri Bakanı Albares, Arjantin Devlet Başkanı'nın bu sözlerinin ardından istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisini merkeze çağırarak, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilemesini istemiş ancak bu gerçekleşmemişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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