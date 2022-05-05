Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, yaz sezonu öncesinde Doğu Akdeniz sahillerinde yoğun mikroplastik kirliliğin yaşandığını söyledi. Açık suları, deniz tabanı ve kıyılarını kirleten atıkların yüzde 95'inin plastik olduğunu belirten Prof. Dr. Ayas, kirliliğin deniz canlıları ve çevre için büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Çin'den sonra dünyanın ikinci en büyük plastik üreticisi olan Avrupa'da yılda 150 bin ila 500 bin ton makro plastik, 70 bin ila 130 bin ton arasında mikroplastik denizlere atılıyor. Plastiklerin bu yolculuğunu Akdeniz'de tamamlanıp deniz hayatına büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle de Akdeniz, dünyada plastik kirliliği seviyesi en yüksek denizlerden biri haline geldi. Sadece deniz yaşamıyla sınırlı kalmayan mikroplastiklerin etkisi hava, musluk suyu, şişelenmiş su, tuz, bal ve alkol gibi gıda ve içeceklere kadar uzanıyor.

Prof. Dr. Deniz Ayas, mikroplastiğin yaşamsal bir tehdit olduğunu ifade ederek, "Mikroplastikler, deniz ekosistemi için ciddi büyük bir tehdittir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bu mikroplastiklerin daha küçük nanoplastiklere döndüğü; bunun da metobilize edilebildiği, insan dahil olmak üzere bütün canlıların vücuduna alına bildiği, böylece de bir problem oluşturabileceği çok yoğunlaştı. Mikroplastiğin hem deniz ekosistemi hem de insan sağlığı açısından bir tehdit olduğu söylenebilir. Bunun için de kaynağında plastiği ayrıştırmamız gerekiyor. Plastik kullanımının da azaltılması gerekiyor. Doğada zaten yoğun miktarda bir plastik kirliliği var. Geçmişten bugüne de yoğun bir kirlilik var. Bu kirliliğin azaltılmasının tek yolu plastik kullanımının azaltılmasıdır" diye konuştu.