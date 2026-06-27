MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Meram İlçe Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısı çeken başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeleri yapmalıyız. Emeklilerimizi, dul ve yetimlerimizi sevindirecek her kararın destekçisiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milli özlem ve hedeflerimize ulaşmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda lider ülke ve süper güç Türkiye'yi inşa etme gayretindeyiz." dedi.

Kalaycı, GSB Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen partisinin Meram İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde MHP'nin 57 yıllık bir siyaset mektebi, millete duyulan engin ve ebedi sevginin markalaşmış değeri olduğunu belirtti.

Bölgede yaşanan her krizin, Türkiye'nin iç cephesinin sağlamlığına, kardeşlik hukukunun gücüne ve milletin ortak gelecek arzusuna yönelen bir sınama olduğunu dile getiren Kalaycı, "Biz, dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan, bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir milletiz. Hep birlikte daha müreffeh, daha gelişmiş, daha güçlü bir geleceği inşa etmek elimizdedir. Biz bunun için varız, bunun için de var olmaya devam edeceğiz. 21. yüzyılın 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizde bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de Terörsüz Türkiye'dir." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13 ilde belirlediği 16 yeni yatırım alanından 2'sinin Konya'da olduğunu hatırlatan Kalaycı, bu alanlarda mega endüstriyel bölgelerin inşa edileceğinin, demir yolları ve limanlara bağlanacağının, lojmanlar ile sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanlar sağlanacağının, döngüsel ekonomi ve yeşil üretimin esas alınacağının açıklandığını söyledi.

Kalaycı, Kalkınma Yolu ve Turan Koridoru projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantı fırsatının yeni sanayi bölgeleriyle yakalanmasının hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ticaret koridorları, lojistik ağları ve stratejik geçiş yolları küresel rekabetin en kritik başlıkları arasında yer almaktadır. Turan Koridoru, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın stratejik anahtarıdır. Turan Koridoru açılacaktır. Türkiye, Türk dünyasına gönül köprüleriyle olduğu gibi demir yoluyla, kara yoluyla ve enerji hatlarıyla bağlanacaktır. Türk dünyası kenetlenecek, Türk Devletleri Teşkilatı güçlenecektir. Hep söyledik, vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan. Kalkınma Yolu Projesi'nin stratejik hedefi de Basra Körfezi'nden Avrupa'ya ulaşım için Irak ve Türkiye üzerinde demir yollarını, kara yollarını ve limanları kapsayan entegre bir ulaşım ağı oluşturmaktır. Kalkınma Yolu Projesi güzergahında bulunan Konya'mızın limanlara uygun maliyetle ve hızla ulaşımı da yakın zamanda sağlanacaktır."

"Ekonomide en önemli sorunumuz enflasyondur"

Kalaycı, ekonomide en önemli sorunun enflasyon olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısı çeken başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirli, vatandaşlarımızın alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeleri yapmalıyız. Emeklilerimizi, dul ve yetimlerimizi sevindirecek her kararın destekçisiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milli özlem ve hedeflerimize ulaşmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda lider ülke ve süper güç Türkiye'yi inşa etme gayretindeyiz. Türk ve Türkiye Yüzyılı, refah ve bereket yüzyılı olacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı, barış ve kardeşlik yüzyılı olacaktır. İnandık, başaracağız. Bizim gücümüz Türk milleti, yegane sığınak ve manevi mükafatımız Rabbimizin himaye ve ihsanıdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunduğu kongrede, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve MHP İl Başkanı Sedat Göncü de konuşma yaptı.

Tek liste ile kongrede aday olan mevcut başkan Mahmut Yaman yeniden MHP Meram ilçe Başkanı seçildi.