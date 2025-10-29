Haberler

MHP'li Durmaz'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun önemine dikkati çekti. Açılışı yapılan Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi'nin, MHP'nin belediyecilik anlayışını yansıttığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhuriyetimizin 102. yılında Liderimizin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet politikasına dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu iyi anlamak, ülkemiz için ifade ettiği önemi ve değeri iyi idrak etmek gerekmektedir." dedi.

Durmaz, merkez Vezirhan Belde Belediyesince yapımı tamamlanan Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladıklarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cumhuriyeti armağan eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Cumhuriyetin iradesine sahip çıkan Türk milletinin, küllerinden doğduğu bir destanın adı olduğunu ifade eden Durmaz, 29 Ekim'de ilan edilen cumhuriyetin bu topraklarda yeniden dirilişin ve şahlanışın adı olduğunu söyledi.

Durmaz, bugün Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüdüğü, bağımsızlık ve istiklal aşkını dünyaya tekrar ilan ettiğini belirterek, "Bugün bizlere düşen görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve ecdadımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmektir." diye konuştu.

Durmaz, açılışını gerçekleştirdikleri tesisin, yürüyüş yolları, spor sahaları, mesire alanları, kafeteryaları ve amfi tiyatrosuyla sadece bir yaşam alanı değil MHP'nin üretken belediyecilik anlayışını somut şekilde yansıtan en güzel örneklerden biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Üretken belediyecilik, bizim için sadece yerel yönetimlere dair bir yönetim biçimi değil bir inançtır, bir vicdan meselesidir, milletimize olan borcumuzun adıdır. Bizim hedefimiz, milletimizin emanetini üstlendiğimiz belediyelerde, taş üstüne taş koyarken gönüllere de dokunmak, her hizmeti milletin duasıyla taçlandırmaktır. Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi, bu anlamda sadece bir yaşam alanı değil bir ülkünün, bir vizyonun eseri mahiyetindedir."

"Terörsüz Türkiye vizyonunu iyi anlamak gerekir"

Türkiye'nin yakın coğrafyasında savaşların yaşandığını ve komşu ülkelerde istikrarsızlığın hüküm sürdüğünü dile getiren Durmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz de yıllardır bu sorunların doğrudan veya dolaylı olarak muhatabı olmaktadır. Türk milleti olarak nice badireleri atlattığımız, nice fırtınaları göğüslediğimiz ve bin yıldır var olduğumuz bu coğrafyada, ayakta kalmanın ve güçlü olmanın tek yolunun, bir olmaktan, iri olmaktan, diri olmaktan geçtiğini nice tecrübeyle yaşadık ve gördük. Şurası iyi bilinmelidir ki bizim asıl gücümüz, birlikte atan yüreğimizdedir. Birlik oldukça, kardeşlik pekiştikçe, Türkiye büyümeye, güçlenmeye, yükselmeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin 102. yılında, Liderimizin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet politikasına dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu iyi anlamak, ülkemiz için ifade ettiği önemi ve değeri iyi idrak etmek gerekmektedir. Bugün bize düşen, miras aldığımız bu kutlu vatanı, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye idealine taşımaktır. Bu yolda, Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamette, 'Önce ülkem ve milletim' diyerek azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Açılışta Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilerek Alparslan Türkeş Yaşam Vadisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.