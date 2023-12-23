MHP Genel Başkanı Bahçeli'den şehitlerle ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerin şehit olması ile ilgili, "Öfkemiz, acımız kadar büyüktür" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1'inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef 6 vatan evladımız şehit olmuştur. Öfkemiz, acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.