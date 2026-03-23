Mezatlarıyla ünlü tespihçilerden vergi denetimine destek

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), sanal medya üzerinden mezat yoluyla yapılan satışlarda milyonlarca liralık kayıt dışı işlem tespit etmesinin ardından kapsamlı bir inceleme başlatacağını açıkladı. Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Genel Başkanı Nasır Fidan, "Mezatçılık yeni bir sektör olduğu için birçok olumsuz durum oluşmaktadır. Mezat denildiğinde yalnızca tespih sektörü akla gelmemelidir; çakmak, kalem, oyuncak, antika ve daha birçok ürünün satışı bu yöntemle yapılmaktadır. Bizler de kendi içimizde gerekli uyarıları yapıyor; vergilerin ödenmesi gerektiğini, ülkemizin vergilerle ayakta durduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Herkesin vergi ödemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı VDK, sanal medya üzerinden açık artırma yöntemiyle satış yapan mezatçılara yönelik yürüttüğü denetimlerde, son 6 ayda yaklaşık 500 milyon liralık ürünün kayıt dışı satıldığını ve bu işlemler nedeniyle milyarlarca liralık vergi kaybı oluştuğunu ortaya çıkardı. Denetimlerde, satıcıların aynı hesaplarda yüksek tutarda tahsilat birikmesini önlemek için sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirdiği, hesapları farklı kişiler adına açtığı belirlendi. Mezat yoluyla ağırlıklı olarak güvercin gibi canlı hayvanlar, taklit ve kopya ürünler, outdoor ekipmanları, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satışının yapıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Genel Başkanı Nasır Fidan, mezatçılığın yeni bir sektör olduğu için sanal medyada mezat işi yapanların süreci doğru yönetmediğini düşündüğünü aktardı. Fidan, "Tespihçiler, devletini ve milletini seven, vergisini düzenli ödeyen insanlardır. Ancak son zamanlarda sanal medya üzerinden mezatların yapılmaya başlanmasıyla birlikte, yeni bir sektörün oluştuğunu görüyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren bazı kişilerin bilgi eksikliği nedeniyle süreci doğru yönetemediğini düşünüyoruz. Bizler de kendi içimizde gerekli uyarıları yapıyor; vergilerin ödenmesi gerektiğini, ülkemizin vergilerle ayakta durduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Vergi ödenmemesine kesinlikle karşıyız" diye konuştu.

'HERKESİN VERGİ ÖDEMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ'

Nasır Fidan, sektöre mezatla giriş yapan meslektaşlarının olumsuzluk yarattığını ancak yetkililerle bir araya gelerek bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini dile getirdi. Fidan, "Sektöre yeni giren kişilerin işleyişi tam olarak bilmemesi nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Bu noktada sayın devlet büyüklerimizden, sektörümüzün yanında olmalarını bekliyoruz. Karşılıklı görüşmeler yapılarak ortak bir yol haritası belirlenebilir. Gerekirse randevu alınarak bir araya gelinip değerlendirmeler yapılabilir. Böylece bu yeni sektör, sağlıklı bir şekilde gelişerek ülkemize kazandırılmış olur. Sanal medyada bu işi yeni yapan kişilere buradan sesleniyoruz; sonuç itibarıyla hepimiz bu vatanın insanlarıyız. Bu ülkeden kazanç sağlıyorsak vergimizi de ülkemize vermeliyiz. Hep birlikte devletimizin kurumlarının yanında durmalı, süreci zorlaştırmamalıyız. Herkesin vergi vermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'MEZAT DENİNCE İLK AKLA TESPİH GELMESİN'

Fidan, mezadın sadece tespih sektörüyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini de aktardı. Fidan, "Mezat sektörü son dönemde yanlış anlaşılmalara da neden olmaktadır. Mezat denildiğinde yalnızca tespih akla gelmemelidir; çakmak, kalem, oyuncak, antika ve daha birçok ürünün satışı bu yöntemle yapılmaktadır. Tespihin son günlerde gündemde olması nedeniyle sektörün bu kısmı daha görünür hale gelmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının da yalnızca tespih satıcılarını değil, tüm mezat sektörünü kapsadığını özellikle vurgulamak isteriz. Bu noktaya açıklık getirilmesi önemlidir. Son olarak, tespih işini bilmeyen ve bu alanda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladığı görülmektedir. Federasyon olarak bu durumu doğru bulmuyoruz. Bu işi yapacak kişilerin, faaliyetlerini yasal çerçevede, vergiye tabi ve düzenli bir şekilde yürütmeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı