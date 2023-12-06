Meyve tablasına çarpan araç sürücüsü yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yol kenarındaki meyve tablasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yol kenarındaki meyve tablasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
N.G'nin kullandığı 07 YML 92 plakalı araç, Kaledibi Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki meyve tablasına çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan N.G, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.