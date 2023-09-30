Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hz. Peygamber İman ve İstikamet Programı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen programda, Hz. Peygamber'in iman ve istikametini anlatan bir söyleşi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle "Hz. Peygamber İman ve İstikamet" konulu program gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada," İlçemiz Vaizi Üsame Karayel ve merkezdeki din görevlilerimizden Bilal Akdoğan ile Hilmi Kutlu tarafından Aslanapa Lisesinde "Hz. Peygamber İman ve İstikamet" konulu program gerçekleştirildi. Program ilçemiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Camii İmam Hatibi Bilal Akdoğanın okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahilerle devam etti" denildi.

Programda İlçe Vaizi Üsame Karayel, Hz. Peygamberimizin iman ve istikametinin nasıl olduğundan, hayatından örnekler vererek, Hz. Peygamberin yolundan giden sahabeler gibi bizlerinde istikamet üzere olmamız gerektiğini söyledi.

Vaiz Karayel, Müslümanların bu istikamet bilincini her gün 40 defa Fatiha Suresi okuyarak tazelediğini ve bilinç kazandığını anlatarak Hz. Peygamberimizin hayatından örnekler vererek söyleşiyi tamamladı. - KÜTAHYA