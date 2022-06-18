Meta tekstil işine giriyor: İşte yüksek moda giyim mağazası

Metaverse dünyasına milyarlarca dolarlık yatırım yapma planlarını devreye alan Meta, sanal dünya için yeni moda mağazasını duyurdu. Dünya çapındaki "yüksek moda" tekstil markalarını barındıracak olan dijital mağaza, metaverse karakteriniz için farklı kombinler yaratmanıza izin verecek.

Meta Avatars Store: Metaverse karakterinize marka giydirin

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada, "Meta Avatars Store" adında dijital giyim mağazasının oluşturduğunu dile getirildi. Yeni dijital mağaza girişimi, Zuckerberg ve Instagram'ın oda ortaklıklarından sorumlu Başkan Yardımcısı Eva Chen ile Instagram'daki canlı yayında açıklandı.

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Balenciaga, Prada ve Thom Browne gibi birden fazla tekstil markasına yer vermeyi planlayan yeni dijital mağaza girişimi, bir dizi dijital moda kıyafetine sahip. Meta CEO'su Zuckerberg, sanal dünyadaki giyim olanaklarının, kullanıcılara avatarları aracılığıyla kişiliklerini yansıtma fırsatı sunacağını belirtti.

Facebook, Instagram ve Messenger'da kullanıma sunulan yeni sanal mağaza, kullanıcıların avatarları için dijital kıyafetler satın almalarına olanak tanıyacak. Ayrıca bireysel veya ticari kullanıcıların da mağaza oluşturup kıyafet satmasına izin vereceklerini söyledi.

Zuckerberg'in açıklamasına göre mağaza önümüzdeki hafta dijital kıyafetlerini ve "yeni sezon" kombinlerini sunmaya başlayacak. İlk olarak Balenciaga, Prada ve Thom Browne'dan bazı koleksiyonlara yer verecek.

Meta Avatars Store fiyatlarının şimdilik belirsiz olduğunu hatırlatalım. Ancak kaç kişinin sanal dünyadaki avatarı için yüksek moda kıyafet alacağı konusu merak uyandırıyor. Yine de sanal karakterler için ücretsiz kıyafet seçeneklerinin olacağını da belirtmek gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Tayland ve Meksika'da kullanıma sunulacak olan dijital kıyafet mağazasının Türkiye'deki kullanıcılara gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz. Ancak yeni markaların eklenmesiyle birlikte pazarın genişleyeceği garantisi verildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avatars Store başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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