Merzifon'da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çiftçilere, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı.

Merzifon İlçe Tarım Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 250 çiftçiye yüzde 50 hibeyle nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, devletin çiftçileri birçok alanda desteklediğini belirterek, üretimin son derece önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Güldoğan, "Dağıtımını yaptığımız tohumların başta çiftçilerimiz olmak üzere ilçemize ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyor, çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.