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Merzifon'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlar tarafından yapılmış iş ve işlemler ile yapılması planlanan konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Güldoğan, bağımlılıkla mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda en üst düzeyde tedbir aldığını belirtti.

Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Merzifon İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin sunum yaptığı toplantı, istişarelerin ardından sona erdi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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