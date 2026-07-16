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Almanya ile Fransa, "ekonomi, enerji ve güvenlik" konularını ele alacak

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi kapsamında ekonomi, enerji, güvenlik ve savunma politikalarını ele alacaklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi kapsamında ekonomi, enerji, güvenlik ve savunma politikalarını ele alacaklarını belirtti.

Merz, Bergisch Gladbach kentinin Bensberg semtinde, Macron ile yaptığı ortak basın açıklamasında, Fransız heyetini, Almanya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya-Fransa hükümetler arası görüşmeleri ile Bakanlar Konseyi toplantısının bu yıl Almanya'da yapılacağını belirten Merz, geçen yıl Fransa'nın Toulon kentinde gerçekleştirilen buluşmanın başarılı geçtiğini söyledi.

Merz, Macron ile yarın Brühl kentindeki Augustusburg Şatosu'nda bir araya geleceklerini, görüşmelerde ekonomi, enerji, güvenlik ve savunma politikalarının ele alınacağını aktardı.

Augustusburg Şatosu'nun Almanya-Fransa ilişkileri açısından tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayan Merz, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün 65 yıl önce burada o zamanki Almanya Başbakanı Konrad Adenauer'e iki ülke arasında dostluk anlaşması yapılmasını önerdiğini anlattı.

Merz, bu girişimin daha sonra iki ülke arasındaki işbirliğinin temelini oluşturan Elysee Antlaşması'na dönüştüğünü vurgulayarak, anlaşmanın bugün yürütülen ortak çalışmaların da temelini oluşturduğunu ifade etti.

Macron ile bu hafta 2'nci kez görüştüklerini hatırlatan Merz, hafta başında Paris'te "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katıldıklarını, daha sonra Fransa'nın "14 Temmuz Ulusal Günü" dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenini birlikte izlediklerini söyledi.

Merz, Macron'a daveti için teşekkür ederek, "Bu, gerçekten duygulandırıcı bir etkinlikti." dedi.

Macron'a, "Almanya'ya hoş geldiniz" diyen Merz, "Bu akşam ve yarın yapacağımız görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
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