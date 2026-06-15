Almanya Başbakanı Merz, İran-ABD mutabakatının kararlılıkla uygulanmasını istedi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın kararlılıkla uygulanmasını talep etti.

Merz, Fransa'nın ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ne katılmadan önce Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, son günlerde Orta Doğu'da bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti.

ABD ile İran'ın bir barış mutabakatı üzerinde anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu belirten Merz, bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ı tebrik etti, mutabakata katkı sağlayan tüm ortaklara, özellikle Pakistan ve Katar'a teşekkür etti.

Mutabakatın dünya ekonomisinin toparlanmasına ve bölgenin istikrara kavuşmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Merz, "Şimdi varılan mutabakat kararlılıkla uygulanmalı." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer özgürlüğü için kalıcı ve sınırsız bir şekilde açık tutulması gerektiğini yineleyen Almanya Başbakanı, gelecek haftalarda yapılacak müzakerelerin İran'ın askeri nükleer programını denetlenebilir ve kalıcı bir şekilde sonlandırmasını sağlaması gerektiğini dile getirdi.

"Mutabakat Lübnan'da da geçerliliğini korumalı. Bunun ne kadar önemli olduğunu dün de bir kez daha gördük." ifadesini kullanan Merz, Alman hükümetinin bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Merz, gerekli ön koşullar oluştuğunda ortaklarla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü için katkı sağlamak istediklerini yineleyerek, bu konuda G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump, Avrupalı ve bölgedeki ortaklarla istişarede bulunacaklarını ifade etti.

Ukrayna'da diplomasi için fırsat penceresi açılabilir

Zirvede Ukrayna'daki savaşın da ele alınacağını aktaran Merz, Ukrayna'nın daha güçlü bir konumda olduğunu ve Rusya'nın askeri olarak kazanamayacağını savundu.

Şansölye Merz, Rusya'nın aynı zamanda ekonomik olarak da zor durumda olduğunu ileri sürerek, "Burada ilk kez diplomasi için yavaş yavaş bir fırsat penceresi açılabilir. Burada da bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik durumun dünya ekonomisi için bir "stres testi "olmaya devam ettiğini aktaran Merz, "Bu testi geçmek istiyoruz. Bu nedenle G7'de ekonomik büyüme gündemi üzerinde konuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Merz, güvenilir ticari ilişkilere ve adil küresel rekabete ihtiyaç duyduklarını belirterek mümkün olan her yerde yeni jeopolitik risklere birlikte karşı koymaya devam etmek istediklerini dile getirdi.

G7'yi daha da geliştirmek istediklerini ifade eden Merz, transatlantik ortaklık için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Merz, NATO'nun güçlü bir Avrupa ayağına yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam etmenin de önemli olduğunu kaydetti.