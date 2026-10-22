Merz, AB'nin sanayisini korurken piyasalarını açık tutması gerektiğini söyledi

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BERLİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin sanayi sektörlerini haksız rekabete karşı korurken piyasalarını açık tutması ve ticaret savaşlarından kaçınması gerektiğini söyledi.

Çarşamba günü Berlin Küresel Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, AB'nin Çin'le ticaretinde açık verdiğine işaret ederken Çin'in rekabet gücünün yüksek olduğuna da dikkat çekti.

"Çin'in rekabet gücü çok yüksek. Çin'in araştırma geliştirme alanındaki başarılarına saygı duymalıyız" diyen Merz, bununla birlikte AB'nin haksız ticaret uygulamaları olarak gördüğü durumlara karşı bazı önlemler almayı değerlendirdiğini de ifade etti.

Almanya ve Fransa'nın, Avrupa'daki sektörlere ve tedarik zincirlerine zarar veren uygulamalara karşı AB'nin daha hızlı yanıt vermesini sağlayacak yeni bir ticaret savunma aracı önerdiğini hatırlatan Merz, geçen hafta düzenlenen AB Konseyi toplantısında AB liderlerinin öneriyi oybirliğiyle desteklediğini belirtti.

"Elimizdeki araçları ortaya koyuyor ve gösteriyoruz ancak bunları kullanmak istemiyoruz" diyen Merz, ticaret çatışmalarını tetiklemeyi değil, haksız uygulamaları caydırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Çeşitli ticaret konularında görüşmelere başlayan Avrupalı ve Çinli yetkililerin, ilk sonuçları aldığını da belirten Merz, AB'nin daha adil ticaret koşullarını güvence altına almayı ve aynı zamanda Çin'le ekonomik bağlarını sürdürmeyi istediğine dikkat çekti.

Merz, "Çin'le ortak ve karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda adil ticaret yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua