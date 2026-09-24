Meryem Erkuş, ayıcıklarla Cilo'ya tırmanıp Türkiye'nin en yüksek 3 zirvesine ulaştı

Ağrılı lise öğrencisi Meryem Erkuş, sırtındaki oyuncak ayıcıklarıyla Ağrı ve Süphan dağlarının ardından Cilo'ya da tırmanarak ülkenin en yüksek 3 zirvesine ulaşmayı başardı.

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nde okuyan 12. sınıf öğrencisi lisanslı sporcu Erkuş, doğaya olan tutkusuyla adından söz ettiriyor.

Erkuş, kardeşleri Zerya ve Zehra Zin'e ait ayıcık oyuncaklarla 2 yıl önce 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na, geçen sene de 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na tırmandı.

Babasının başkanlığını yaptığı Ağrı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADAK) ve bir grup dağcıyla Hakkari'deki Cilo Dağı'na da tırmanmayı başardı.

18 yaşını doldurmadan 3 zirve yaptı

Türkiye'nin en yüksek dağları Ağrı, Süphan ve Cilo'da 18 yaşını doldurmadan zirve yapan Erkuş, şimdi gözünü Kaçkarlar'a dikti.

Meryem Erkuş, AA muhabirine, Hakkari'nin çok farklı ve büyüleyici bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Ağrı, Süphan ve Cilo dağlarına tırmanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erkuş, "Cilo Reşko'dayız. Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesindeyiz. Başardık, çok güzel geçti. Hakkari apayrı bir coğrafya. Gerçekten hiçbir yere benzemiyor. Zor oldu ama güzel oldu. Sırtımdaki ayıcıklar, üç kardeş ayıcıklar. Zaten artık biliniyorlar, tanınıyorlar. Bizi temsil ediyor." diye konuştu.

Cilo'dan inerken çok zorlandığını dile getiren Erkuş, "Hiçbir yere benzemiyor. Hiçbir yerin zorluğuna veya coğrafyasına benzemiyor. Çok dik bir yer. İnerken gerçekten söylüyorum çok zorlandım. O yokuşlar, uçurumlar bütün hepsi insanı gerçekten çok zorluyor." dedi.

Kaçkarlar'a tırmanmayı hedefliyor

Kaçkarlar'a tırmanmayı hedeflediğini vurgulayan Erkuş, "Cilo, gerçekten çok heybetli bir dağ ve yukarıdan bakınca uçurumlar, dağlar, göller, anlatılmaz yaşanır gerçekten. Gururluyum, mutluyum. Cilo'dan inebildiğime hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Erkuş, 18 yaşını doldurmadan Türkiye'nin en yüksek üç dağında zirve yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Doğaya dönmek gerekiyor. Bir bakmak, bu coğrafyayı tanımak, yaşamak, görmek lazım. Zaten bir de hepsinin coğrafyası farklı. Ağrı Dağı'nda buzlar ve kar var, donuyorsunuz. Süphan'da kayalık var, çıkamıyorsunuz. Nereden gideceğinizi bilemiyorsunuz. Reşko'da uçurumlar çok fazla var. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Özellikle inişte her tarafınız ağrıyor ama tırmanış bittiği zaman 'Evet ben tekrardan başka bir hedefle başka bir yere çıkacağım.' diyorsunuz."

Kaynak: AA