Dem Parti Milletvekili Koca: "Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde 185 İşçi, Daha İnsani Çalışma Koşulları İstedikleri İçin İşten Çıkarıldı"

(TBMM) - Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde taşeron şirket bünyesinde çalışan ve daha insani çalışma koşulları isteyen 185 işçinin, "sendikalı oldukları" gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını belirterek, "İşçiler işlerine iade edilene kadar ve talepleri karşılanana kadar onlarla dayanışmaya ve seslerine ses olmaya devam edeceğiz" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği ve Taşeron Şirketi Özgüneş Taşımacılık bünyesinde çalışan işçilerin "sendikalı oldukları" gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını söyledi. Mersin'de işçileri ziyaret ettiğini belirten Koca, "Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği ve Taşeron Şirketi Özgüneş Taşımacılık bünyesinde çalışan işçiler anayasal hakları olan sendikalı olma haklarını kullandıkları için işten atıldılar. Bu ekonomik darboğazın içerisinde, bu derin yoksulluk koşulları içerisinde daha iyi çalışma koşulları, daha insani çalışma koşulları istedikleri için tam 185 işçi kardeşimiz işçi kıyımına uğramış oldu" ifadesini kullandı.

İşçilerin limandaki en ağır iş olan yükleme boşaltma işini yaptıklarını söyleyen Koca, bazı içilerin çalışma koşullarına ilişkin fotoğrafları gösterdi. İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun, çalışma saatlerinin belirsiz olduğu koşullarda, çoğu zaman hastalıkla ve ölümle burun buruna çalışmak zorunda bırakıldıklarını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Koruyucu ekipmanlar olmadan çalışıyorlar. Çoğu zaman meslek hastalıklarına kapılıyorlar. Solunum hastalıkları yaşayabiliyorlar. Bu koşullarda çalıştıkları için çoğu zaman bayılabildiklerini, işin kendilerine ağır geldiğini ancak böyle durumlarda patronların kendilerine direkt kapıyı gösterdiklerini ifade ettiler. Yine nefes alamadıkları ve koruyucu ekipman olmayan koşullarda çalıştıkları için defalarca zehirlenme vakaları yaşadıklarını bizzat bize anlattılar. Tek tek dinlediğim bu işçi arkadaşlarımız çoğunun hasta olduğunu ve sağlıklarından olduklarını, liman işçilerinin ne yazık ki kölelik koşullarında çalıştırılmaya mahkum bırakıldıklarını ifade ettiler. Tam da bu ağır ve güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda bırakıldıkları için kendileri anayasal haklarını kullanarak tüm TİS sendikasına üye oldular. Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisini türlü patron manevralarına rağmen kazandılar. Ama sendikalı oldular diye ne yazık ki ekmekleriyle, işleriyle, aşlarıyla, alınterleriyle oynandı ve kapının önüne kondular. Biz buradan bir kez daha direniş alanlarında kendilerine ifade ettiğimiz gibi bu işçi kıyımını kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. İşçiler işlerine iade edilene kadar ve talepleri karşılanana kadar onlarla dayanışmaya ve seslerine ses olmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha Mersin Liman İşçilerinin ekmek ve onur mücadelelerini saygıyla selamlıyorum."

"Arap Alevi kadınların sistematik olarak kaçırıldığını görüyor ve tanıklık ediyoruz"

Suriye'nin Halep kentinde yaşananlara da değinen Koca, "Özellikle Aleviler sistematik bir katliama uğruyorlar. Yerlerinden, yurtlarından, köklerinden ediliyorlar. Zorunlu göçe maruz bırakılıyorlar. Özellikle Arap Alevi kadınların sistematik olarak kaçırıldığını görüyor ve tanıklık ediyoruz. Arap Alevi kadınların 2014'te IŞİD'in Ezidilere yaptığı gibi köle pazarlarında satıldığını ve istismara uğradığını, tacize tecavüze uğradığını öğreniyor ve tanıklık ediyoruz" dedi.