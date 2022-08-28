Mersin gündem haberi: Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı Güncel Haberler Mersin haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde, hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çobanı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı. Mersin'in Mut ilçesinde, hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çobanı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı. Bağcağız Mahallesi kırsalında, dün akşam saatlerinde hayvanlarını otlattığı sırada kayalık alanda mahsur kalan Samet Taş, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu çobanın yanına halat yardımıyla ulaştı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan Taş, ekiplere teşekkür etti. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Avci Mersin Güncel Haberler

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