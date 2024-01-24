Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilogram Skunk ve 21 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan operasyonda, bir adreste 12 kilogram skunk ve 21 kök Hint keneviri bulundu. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, adresinde 12 kilogram skunk ve 21 kök Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlının adresine operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 12 kilogram skunk, 21 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.