Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden çarşı ve mahalle bekçisi Muhammed Çağrı Turgut için cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, anne Neriman Turgut, baba Mustafa Turgut ve eşi Duygu Turgut'un yanı sıra meslektaşları katıldı. Yapılan duaların ardından Turgut, Akbelen Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

MERSİN'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Muhammed Çağrı Turgut (35) için cenaze töreni düzenlendi.

Kaza merkez Yenişehir ilçesi 3'üncü Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Muhammed Çağrı Turgut, çevre yolu üzerinde motosikleti ile seyir halinde iken karşısına çıkan başıboş köpeklerin saldırması sonucu dengesini kaybederek devrildi. Bu sırada yoldan geçen M.P. idaresindeki 33 T 0792 plakalı ticari araç ve E.T. idaresindeki 33 E 8917 plakalı otomobil de Turgut'a çarptı. Ağır yaralanan Turgut, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut'a çarpan sürücüler gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından morgdan alınan Turgut, için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, anne Neriman Turgut, baba Mustafa Turgut ve eşi Duygu Turgut'un yanı sıra meslektaşları katıldı. Yapılan duaların ardından Turgut, Akbelen Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)