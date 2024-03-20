Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 23 Obje Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu iki ilçedeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.