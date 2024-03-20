Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 23 Obje Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olan 5 kişi yakalandı. Operasyonda 23 tarihi eser ve 3 dedektör ele geçirildi.
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu iki ilçedeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.