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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 23 Obje Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olan 5 kişi yakalandı. Operasyonda 23 tarihi eser ve 3 dedektör ele geçirildi.

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu iki ilçedeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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