Mersin'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen yağ yüklü kamyonun sürücüsü öldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen yağ yüklü kamyonun sürücüsü öldü. Gülek Mahallesi'nde Mahmut Demir (33) yönetimindeki 33 PU 304 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mahmut Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazanın nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA / Güncel Mahmut Demir Jandarma Tarsus Mersin Güncel Haberler

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