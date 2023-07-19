Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda organize suç örgütüne yönelik 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte kimlik, sürücü belgesi yapımında kullanılan baskı makineleri ve Avrupa ülkelerinde geçerli 84 adet basılmış kimlik kartı ile 19 sürücü belgesi ele geçirildi.

Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: Avrupa ülkelerinde geçerli çok sayıda sahte kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, ehliyet pasaport yapımında kullanılan 2 hologramlı baskı makinesi ile Avrupa ülkelerinde geçerli 84 adet basılmış kimlik kartı ile 19 sürüce belgesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işleyen şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalarda 23 şahsı tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Dron desteğiyle belirlenen adreslere tek tek giren ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, çok sayıda fişek uyuşturucu madde, suç örgütü tarafından sahte kimlik, ehliyet, pasaport yapımında kullanılan 2 baskı makinesi, 2 diz üstü bilgisayar, Avrupa ülkelerinde geçerli 84 basılmış kimlik ile 18 ehliyet, 19 sim kart, sahte kimlik yapımında kullanılan 122 çipli innial kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler için çalışmaların devam ettiği bildirildi.