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Mersin'de narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Çeşmeli Mahallesi'ndeki paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Plastik kasaların bulunduğu bölüme sıçrayan alevlerin büyüdüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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