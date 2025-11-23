Haberler

Mersin'de Kadın Kursiyerlerin El Emeği Ürünleri Sergilendi!

Mersin'de Kadın Kursiyerlerin El Emeği Ürünleri Sergilendi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin kurslarında eğitim alan kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri Yenişehir'de bir alışveriş merkezinde sergilendi. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, kadınların ekonomik olarak desteklenmesine vurgu yaptı.

Mersin'de Akdeniz Belediyesinin kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Evleri'nde eğitim alan kadın kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Stantta kursiyerlerin tasarladığı takı, tekstil ürünü ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmelerine destek olduklarını belirtti.

Kültür ve Sanat Evleri'nin, sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunu kaydeden Şener, kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Dükkana girip berbere kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Dükkana girdiği gibi berberi kurşun yağmuruna tuttu
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı

Yeni açılan mağaza etikete 10 lira yazdı, ortalık savaş alanına döndü
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Faciadan kurtulan saate rekor fiyat: 99 milyon TL
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz

Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.