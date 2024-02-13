Mersin'de Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, hastanenin açık otoparkında drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin açık otoparkında drift yapan sürücünün belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında otomobiliyle drift yapan sürücünün H.E.Ç. olduğu belirlendi.

Aracı trafikten men edilen sürücüye "drift yapmak" ve "sürücü belgelerini yanında bulundurmamak" maddelerinden 33 bin 739 lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.