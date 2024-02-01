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Mersin'de FETÖ üyesi eski polis yakalandı

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Mersin'de FETÖ/PDY üye olma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski polis memuru M.A. yakalandı.

MERSİN'de FETÖ/PDY üye olma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski polis memuru M.A. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan polis memuru M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda adresi tespit edilen M.A., Yenişehir ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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