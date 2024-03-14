Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Bilim ve Teknoloji Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen bilim ve teknoloji şenliğinde 15 okuldan 35 proje tanıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam da açılışa katılarak öğrencilerin eserlerini inceledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bilim ve teknoloji şenliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde organize edilen şenlikte, 15 okuldan 35 proje tanıtıldı.

Programın açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Kaymakam Aydın Tetikoğlu, öğrencilerin tasarladığı eserleri inceleyerek bilgi aldı.

Durmuş, gazetecilere, gençlerin hayallerini tasarladıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak gençlerimiz, Türkiye'yi hak ettiği yere konumlandırabileceklerini yapmış oldukları çalışmalarla gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Erdemli Mersin Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title