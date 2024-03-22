Mersin'de 88 şüpheli çeşitli suçlara karıştı
Mersin'de polisin operasyonunda çeşitli suçlara karışan 88 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karışan zanlıların adreslerini belirledi.
Kent genelinde gerçekleşen operasyonda 88 şüpheli yakalandı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.