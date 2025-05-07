Mersin'de 44 Üreticiye Yerli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 44 üreticiye 75 torba yerli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yerli tohumların yaygınlaşmasının sağlanması amacıyla yürütülen "Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Tarsus Ticaret Borsası'nda tören düzenlendi.

Törende, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde çiftçilikle uğraşan 44 kişiye 75 torba ayçiçeği tohumu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, programdaki konuşmasında, " Türkiye'nin bereketli topraklarında, kendi tohumlarımızla daha güçlü ve sürdürülebilir tarıma ilerlemeye devam ediyoruz. Üreticilerimize bereketli ve başarılı sezon diliyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke de katıldı.