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Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

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Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 katlı yeni yapılan bir bina yan yatmaya başladı.

Olay, İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı. Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.

Yanında yaşamın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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