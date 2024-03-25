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Mersin'de 31 Mart Seçimleri için 9 Bin 858 Güvenlik Personeli Görev Yapacak

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte 9 bin 858 güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi.

Pehlivan, Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmen Evi'nde düzenlenen seçim güvenliği toplantısında, kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kurulacağını söyledi.

Seçimin huzur içinde yapılması için tedbirlerin alındığını dile getiren Pehlivan, "Seçim günü, İl Emniyet Müdürlüğünden 7 bin 35, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 630, Sahil Güvenlik Komutanlığından 193 personel olmak üzere toplam 9 bin 858 güvenlik personelimiz 1492 araçla görev alacak." dedi.

Pehlivan, hava araçlarının, gemilerin ve motorize ekiplerin güvenlik tedbirlerine yardımcı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi, jandarma ve emniyet istihbarat birimlerimiz ile güvenlik kamerası sistemlerimiz vasıtasıyla süreç takip edilecektir. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürecektir. Hassas kişi ve yerlerin, enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, kampanya dönemindeki güvenlik hususlarının takibi, olası provokatif eylemlere ilişkin olarak ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görevi başında bulunacaktır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Hamza Pehlivan Güvenlik Politika Güncel Haberler

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