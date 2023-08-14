Mersin Büyükşehir Belediyesi Palm City AVM'de Atölyeler Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Palm City AVM'de düzenlediği yetişkin ve çocuk atölyeleri, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Atölyesi'nden Diş Tarama Atölyesi'ne, Çevre ve Çocuk Atölyesi'nden Çiçek Dikim Atölyesi'ne kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği alanda, yetişkinler merak ettikleri konularda bilgi edinirken çocuklar da eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Palm City AVM'de düzenlediği yetişkin ve çocuk atölyeleri, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Atölyesi'nden Diş Tarama Atölyesi'ne, Çevre ve Çocuk Atölyesi'nden Çiçek Dikim Atölyesi'ne kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği alanda, yetişkinler merak ettikleri konularda bilgi edinirken çocuklar da eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4-5-6 Ağustos tarihlerinde Palm City AVM'de düzenlediği yetişkin ve çocuk atölyeleri katılımcıların dolu dolu bir hafta sonu geçirmesini sağladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve MESKİ tarafından, Palm City AVM etkinlik alanında birçok atölye ve etkinlik gerçekleştirildi. Aynı zamanda alanda yerini alan üretici kadınlar kurdukları stantlarda, gelen misafirlere el emeği göz nuru ürünlerini sunma imkanı yakaladı.

Sıfır Atık Atölyesi'nden Diş Tarama Atölyesi'ne, Çevre ve Çocuk Atölyesi'nden Çiçek Dikim Atölyesi'ne, Su Deneyi Atölyesi'nden Eşitlik Atölyesi'ne kadar birçok atölye çalışmasının yapıldığı alanda; yetişkinler için sağlık taraması, çocuklara diş macunu ve fırçası dağıtımı, çevre bilincini oluşturan kitap ve süt dağıtımı gibi birçok etkinlik de gerçekleştirildi. Daire Başkanlıklarının ortak düzenlediği atölye ve etkinliklere yoğun ilgi gösteren yetişkinler ve çocuklar dolu dolu bir 3 gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı'nda görev alan Çevre Yüksek Mühendisi Zeki Altun, Daire Başkanlığı olarak yaptıkları etkinlik ve atölyeler hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Gelen vatandaşlara ve çocuklarımıza; öncelikle sıfır atık yaklaşımının ne demek olduğu, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi, belli atıkların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye tekrar kazandırılması, kompost üretim çalışmaları ve katı atık depolama sahalarından elde edilen elektrik enerjisi hakkında bilgi veriyoruz."

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılması planlanan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin de ön tanıtımını yaptıklarını aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Orada gerçekleşecek olan etkinlik ve düzeneklerin içeriklerine yönelik, Bilim Merkezi'mizde görev alacak öğretmenlerimizle beş farklı deney düzeneğini canlı olarak deneyimliyoruz. Hem bilim merkezimizi ve daire başkanlıklarımızın faaliyetlerini tanıtırken, hem de vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz."

Mersin Palm City Alışveriş Merkezi Pazarlama Yöneticisi Can Yazgan ise, Büyükşehir'in bir etkinliğine daha ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hafta Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının etkinliklerine, Palm City Alışveriş Merkezi olarak ev sahipliği yaptık. Etkinlikler kapsamında çocuklar, bilim sanat atölyeleriyle buluştu. Bunun dışında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı üretici kadın stantlarını da üç gün boyunca ağırladık. Kadın elinden üretimi destekleyen bir alışveriş merkezi olarak, onlara da ev sahipliği yaptık."