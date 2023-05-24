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Mersin-Antalya yolu üzerinde otobüs yangını

Mersin-Antalya yolu üzerinde otobüs yangını

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Mersin-Antalya yolunda 22 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı. Yolcuların zamanında tahliye edilmesi ile yaşanabilecek bir faciaya engel olundu.

Mersin- Antalya yolunda 22 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı. Yolcuların zamanında tahliye edilmesi ile yaşanabilecek bir faciaya engel olundu.

Olay, sabah saat: 07.00 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan gelen Metro firmasına ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar ardından da alevler çıkmaya başladı. Bu sırda sürücü otobüsü sağ şeride çekerek içinde bulunan 22 yolcuyu tahliye etti. Bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının motor aksamından kaynaklı meydana geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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