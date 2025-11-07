Haberler

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıkladı. Üçüncü raporda yüzde 25-29 aralığında tahmin edilen enflasyon tahminleri yeniden yükseldi. Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına yükseltti.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 13-19 aralığında korudu.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat hesaplarının 2024 yılı sonuna kadar büyük oranda kapanacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı son Enflasyon Raporu toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı.

2025 ENFLASYON 25'TEN 33'E YÜKSELTİLDİ

Karahan, 2025 yılı için ikinci toplantıda yüzde 24 olarak duyurulan enflasyon beklentisinin, üçüncü raporda yüzde 25-29 aralığına yükseltildiğini hatırlattı. Yılın son raporunda ise bu beklentinin 31-33 aralığına çıkarıldığını bildirdi.

2026 ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 13-19 ARALIĞINDA

2026 yılı için ise ikinci raporda yüzde 12 olan tahminin, üçüncü raporda yüzde 13-19 aralığına revize edildiğini belirten Karahan, yılın son raporunda bu aralığın korunduğunu ifade etti.

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Fatih Karahan, 2024 yılı Haziran ayından itibaren başlayan dezenflasyon sürecinin son dönemde yavaşladığını, ancak alınacak tedbirlerle hedeflerle uyumlu şekilde ilerleyeceğini söyledi. Karahan, "Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Küresel belirsizliklerin tarihsel ortalamaların üzerinde kaldığını belirten Karahan, küresel dezenflasyon sürecinin ivme kaybettiğini ancak Türkiye'de talep kompozisyonunun dengelendiğini vurguladı.

Karahan, talep kompozisyonunun dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu ve kapasite kullanım oranlarının aktivitedeki yavaşlamayı teyit ettiğini söyledi. Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi'nin zayıf seyrini sürdürdüğünü aktaran Karahan, kart harcamalarının da üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini ifade etti.

Cari açığın iç talep görünümüyle uyumlu şekilde seyrettiğini belirten Karahan, 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında kalacağını öngördü.

EĞİTİM VE KİRADA DİRENÇ KORUNUYOR

Eğitim ve kiralarda dirençli fiyat artışlarının devam ettiğini söyleyen Karahan, "Hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz" dedi. Kira enflasyonunun öngörülenden yüksek kalmakla birlikte son aylarda yavaşladığını belirtti.

"SIKI PARASAL DURUŞU KORUYORUZ"

Karahan, sıkı para politikası duruşunun korunduğunu ve makroihtiyati tedbirlerle desteklendiğini ifade etti. Finansal koşulların sıkı seyrettiğini belirterek, kredi büyümesinde TL lehine görünümün sürdüğünü vurguladı.

Bireysel ve ticari kredi büyümesinde yavaşlama olduğunu belirten Karahan, TL mevduat payının yüzde 60 seviyelerinde seyrettiğini, yabancı para mevduat bakiyesinin ise 239 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

KKM HESAPLARI YIL SONUNA KADAR KAPANACAK

Karahan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap bakiyesinin 4 milyar doların altına gerilediğini belirterek, "Bu yılın sonuna doğru KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak" dedi.

2025 sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 31–33, 2026 sonu tahmininin ise 13–19 aralığında olacağını belirten Karahan, ara hedefleri sırasıyla 2025 için yüzde 24, 2026 için 16 ve 2027 için 9 olarak koruduklarını açıkladı.

"FAİZ ADIMLARINI TOPLANTI BAZLI SÜRDÜRECEĞİZ"

Politika faizine ilişkin kararların toplantı bazlı alınmaya devam edeceğini vurgulayan Karahan, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için ön koşuldur. Enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

DÖVİZ PİYASASINDA OYNAKLIK VURGUSU

Soruları yanıtlayan Karahan, döviz piyasasında aşırı oynaklıkları yönetmek amacıyla alım-satım işlemleri yaptıklarını açıkladı. Enflasyonda yüzde 2 civarında katılık bulunduğunu söyleyen Karahan, "Dezenflasyon tarafında bir durmadan çok yavaşlama yaşanıyor" dedi.

Son faiz indirimiyle ilgili olarak ise, "Faiz indirimlerinde durmayı gerektirecek bir bozulma görmedik, sadece adım büyüklüğünü değiştirdik" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (32)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Önceden sadece CEHALET vardı , şimdi hoşgeldin SEFALET ...

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

asgari ücretliye verdiğiniz zam ile işini bitirdiniz.

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıRegal:

Dolar yükseliyor asgari ücret emekli maaşı ile artık makarnada alamaz duruma gelecegiz

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İnsanda biraz bir şeyler varsa bu işi bırakır hiç bir dediği tutmuyor buna milletle alay etmek denir kimsenin bunu yapmaya hakkı yok

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Milleti hikayelerle romanlarla sahte tüik raporlarıyla kandırmaya çalışıyorlar.Bunlara ancak koyunlar kuzular ve yalakalar inanır.Tavşan gözünü açtı.500.000 k9nut yapacakmış.Bunların derdi gündemi değiştirmek.16.800 tl emekli maaşı alan bir kişi nasıl geçinecek bunu düşünen varmı?Aylık bağlama oranını yarı yarıya düşürüp sonra da biz emekliyi düşünüyoruz işçi dostuyuz diyorlar.Koyunlar size diyor iyi kulak verin.

yanıt40
yanıt3
Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Asgari ücrete zam yapmamak için herşeyi deniyorlar

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Biraz olsun utanmanız olsun ya lütfen. Sizleri okutan Hocalarımız la karşılaştığınızda da utanmayaca ğınız kesin. Yazık ya. Bu kadar dalga geçilmeyi hak etmedik. Özellikle emekli ve asgari ücretliler. Bubkadar dengesiz bşr piyasa yaratmak işte ancak böyle serbest adı altında BAŞI BOŞ EKONOMİLERDE olur. Günah ve bu ah ile Yaşamak zorundasınız. Herkesin inancı kendisine haliyle. Üzgünüm Sayın Reis'im yolumuz yıkıldı. Bunlar sayesinde

yanıt31
yanıt2
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Ben de bunlara oy vermemek için bunları yapacağız deyip yapmadıklarını adım adım takip ediyorum.

yanıt13
yanıt1
Haber YorumlarıRevolver:

Ne diyorlarsa 3 ile çarpın

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne kadar haklı bir yorum. Gerçek enflasyon %87 lerde hala

yanıt30
yanıt2
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
