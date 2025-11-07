Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı son Enflasyon Raporu toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı.

2025 ENFLASYON 25'TEN 33'E YÜKSELTİLDİ

Karahan, 2025 yılı için ikinci toplantıda yüzde 24 olarak duyurulan enflasyon beklentisinin, üçüncü raporda yüzde 25-29 aralığına yükseltildiğini hatırlattı. Yılın son raporunda ise bu beklentinin 31-33 aralığına çıkarıldığını bildirdi.

2026 ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 13-19 ARALIĞINDA

2026 yılı için ise ikinci raporda yüzde 12 olan tahminin, üçüncü raporda yüzde 13-19 aralığına revize edildiğini belirten Karahan, yılın son raporunda bu aralığın korunduğunu ifade etti.

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Fatih Karahan, 2024 yılı Haziran ayından itibaren başlayan dezenflasyon sürecinin son dönemde yavaşladığını, ancak alınacak tedbirlerle hedeflerle uyumlu şekilde ilerleyeceğini söyledi. Karahan, "Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Küresel belirsizliklerin tarihsel ortalamaların üzerinde kaldığını belirten Karahan, küresel dezenflasyon sürecinin ivme kaybettiğini ancak Türkiye'de talep kompozisyonunun dengelendiğini vurguladı.

Karahan, talep kompozisyonunun dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu ve kapasite kullanım oranlarının aktivitedeki yavaşlamayı teyit ettiğini söyledi. Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi'nin zayıf seyrini sürdürdüğünü aktaran Karahan, kart harcamalarının da üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini ifade etti.

Cari açığın iç talep görünümüyle uyumlu şekilde seyrettiğini belirten Karahan, 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında kalacağını öngördü.

EĞİTİM VE KİRADA DİRENÇ KORUNUYOR

Eğitim ve kiralarda dirençli fiyat artışlarının devam ettiğini söyleyen Karahan, "Hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz" dedi. Kira enflasyonunun öngörülenden yüksek kalmakla birlikte son aylarda yavaşladığını belirtti.

"SIKI PARASAL DURUŞU KORUYORUZ"

Karahan, sıkı para politikası duruşunun korunduğunu ve makroihtiyati tedbirlerle desteklendiğini ifade etti. Finansal koşulların sıkı seyrettiğini belirterek, kredi büyümesinde TL lehine görünümün sürdüğünü vurguladı.

Bireysel ve ticari kredi büyümesinde yavaşlama olduğunu belirten Karahan, TL mevduat payının yüzde 60 seviyelerinde seyrettiğini, yabancı para mevduat bakiyesinin ise 239 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

KKM HESAPLARI YIL SONUNA KADAR KAPANACAK

Karahan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap bakiyesinin 4 milyar doların altına gerilediğini belirterek, "Bu yılın sonuna doğru KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak" dedi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

2025 sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 31–33, 2026 sonu tahmininin ise 13–19 aralığında olacağını belirten Karahan, ara hedefleri sırasıyla 2025 için yüzde 24, 2026 için 16 ve 2027 için 9 olarak koruduklarını açıkladı.

"FAİZ ADIMLARINI TOPLANTI BAZLI SÜRDÜRECEĞİZ"

Politika faizine ilişkin kararların toplantı bazlı alınmaya devam edeceğini vurgulayan Karahan, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için ön koşuldur. Enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

DÖVİZ PİYASASINDA OYNAKLIK VURGUSU

Soruları yanıtlayan Karahan, döviz piyasasında aşırı oynaklıkları yönetmek amacıyla alım-satım işlemleri yaptıklarını açıkladı. Enflasyonda yüzde 2 civarında katılık bulunduğunu söyleyen Karahan, "Dezenflasyon tarafında bir durmadan çok yavaşlama yaşanıyor" dedi.

Son faiz indirimiyle ilgili olarak ise, "Faiz indirimlerinde durmayı gerektirecek bir bozulma görmedik, sadece adım büyüklüğünü değiştirdik" ifadelerini kullandı.