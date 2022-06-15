Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı - Haberler

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Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Edirne'de son yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinin artmasına neden oldu.

Edirne'de son yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinin artmasına neden oldu.

Trakya bölgesinde son bir haftadır etkili olan yağışlar kentin önemli akarsularından Meriç ve Tunca nehirlerini doldurdu.

Debileri oldukça düşen iki nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Meriç Nehri'nin geçen hafta yapılan ölçümde 70 metreküp/saniye olan debisi 197 metreküp/saniyeye çıktı.

Tunca Nehri'nin debisi ise 7 metreküp/saniyeden 21 metreküp/saniye kadar yükseldi.

Daha önce nehir yataklarında oluşan adacıklar suyun yükselmesiyle kayboldu.

Vatandaşlardan Nazlı Irmak Tarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yağışlarla birlikte nehrin çok daha güzel bir görüntü aldığını, adacıklar ve çöplerin de debinin yükselmesiyle kaybolduğunu söyledi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Trakya Bölgesi Edirne Meriç Güncel Haberler

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