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Meriç Nehri'nde su ürünleri denetimi ve stok tespiti çalışması yapıldı

Meriç Nehri'nde su ürünleri denetimi ve stok tespiti çalışması yapıldı
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Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Meriç Nehri'nde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık amacıyla denetim ve stok tespiti çalışması gerçekleştirdi.

Meriç Nehri'nde su ürünleri denetimi ve stok tespiti çalışması gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında teknik personeller tarafından Meriç Nehri üzerinde avlak sahası denetimi ve su ürünleri stok tespiti çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalarla su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve mevcut stok durumunun belirlenmesi amaçlandı.

Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması için denetim ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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