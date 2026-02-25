Mercedes CEO'su Källenius: Almanya 15 yıldır yanlış yöne gidiyor

Mercedes CEO'su Ola Källenius, Almanya'nın yüksek maliyetler ve çalışmadaki isteksizlik nedeniyle gerilediğini savundu. Källenius ayrıca, ekonominin düzelmemesi halinde sağcı popülistlerin güçleneceğinden endişeli.Mercedes-Benz Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, "Almanya ekonomik açıdan yaklaşık 10-15 yıldır yanlış bir yöne doğru gidiyor" diyerek bu gidişatın tersine çevrilmemesi halinde "hiçbir meselede çözüm sunamayan sağcı popülistlerin" iktidara geleceği uyarısında bulundu.

Haber portalı Spiegel'e röportaj veren Källenius, yaşanan sorunların temel nedenlerinden birinin, Alman halkının çalışma, çabalama ve verimliliği artırma konusundakl yaklaşımı olduğunu öne sürdü. Bu alanda toplumun isteksiz olduğunu iddia eden Källenius, durumu futbol üzerinden bir örnekle şöyle dile getirdi: "Bu, bir Dünya Kupası öncesinde herkes iki kat fazla antrenman yaparken 'bizimki yeterli' demeye benziyor. Herkes biliyor ki bu şekilde dünya şampiyonu olunmaz."

Mercedes-Benz Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Källenius, Almanya'nın dünyada en yüksek iş gücü maliyetlerine sahip ülkelerden biri olduğunu da hatırlatarak yıllarca bu durumun artan verimlilikle telafi edilebildiğini ancak artık bunun yeterli olmadığını ifade etti. "Almanya'da, Asya'ya benzer koşulları istemiyoruz ancak enerji, vergiler ve iş gücü maliyetleri konusunda, girişimciliğin ve yatırımların Almanya'da yeniden karlı hale geleceği bir yöne gitmek de gerekiyor" diyen Mercedes CEO'su, aksi takdirde sermayenin başka yerlere kayabileceği uyarısında bulundu

Almanlar genel olarak daha fazla çalışmalı

Ola Källenius, son haftalarda kamuoyunu meşgul eden; ülkede yarı zamanlı çalışma (Teilzeit) hakkının zorlaşması ve bu şekilde istihdama katılımın artırılması tartışmalarına da değindi. Källenius da yarı zamanlı çalışma hakkını savunmakla birlikte, bu konuda bazı kısıtlamalara gidilmesi gerektiği görüşünde.

"Çocuk yetiştirme veya ailede hasta bakımı gibi geçerli bir nedene dayanan yarı zamanlı çalışma harika bir çözüm; bu sayede birçok kişi işverenleri tarafından istihdamda tutulabiliyor veya onu işten alıkoyan sebepler ortadan kalkınca yeniden tam kadroya geri dönebiliyor" dedi. Öte yandan, Almanya'da genel olarak yeniden daha fazla çalışılması gerektiğini savunan Källenius, aksi takdirde "Eşi benzeri olmayan üretim mekanizmamız daha fazla teklemeye başlayacak" dedi.

Avrupa sanayi politikası konusunda da bir rota değişikliği talep eden Ola Källenius; kurallar, zorunluluklar ve cezalardan uzaklaşılıp pazar bazlı teşviklere ve altyapıya yönelik devasa yatırımlara odaklanılması gerektiğini dile getirdi. Källenius, "Kimya, çelik veya otomobil fark etmeksizin her yerde aynı yöntemsel hataları yapıyoruz" diyerek Avrupa'nın bu şekilde ekonomik gücünü kaybettiğini de ileri sürdü.

Yaklaşık 84 milyon nüfusa sahip Almanya'da güncel verilere göre 46 milyon kişi çalışıyor. Ülkede 45 kıdem yılını dolduranlara tanınan istisnalar hariç emeklilik yaşı 67.

Üç yıldır ekonomisi küçülen Almanya'da son aylarda daha çok çalışılması, sosyal desteklerin azaltılması ve emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi tartışmalar yürütülüyor. İlaveten pek çok başka Avrupa ülkesine göre insanların daha sık hastalık raporu aldığı gibi çalışanların aleyhine iddialar ortaya atılıyor ve diğer Avrupa ülkelerinde bu durumun daha az görüldüğü tezi savunuluyor.

Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ise çalışanları zan altında bırakan bu eleştirel çıkışları reddediyor; Almanya'daki çalışma hukuku ve temel haklarda onlarca yıl verilmiş mücadeleler sonucu kazanılan kapsamlı hakların her ülkede aynı olmadığını hatırlatıyor. Ayrıca istatistiklerin de aynı kriterler baz alınarak tutulmadığını belirten bu kuruluşlar, ülkedeki emekçi kesimlerin kötü ekonomik gidişatın sorumlusu ve suçlusu gibi gösterilmesine karşı çıkıyor.

dpa,AFP / ETO,ET

Kaynak: Deutsche Welle