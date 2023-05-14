MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI-(Aktüel görüntü)

Mikail BIYIKLI-Ömer HASAR /İSTANBUL,(DHA)-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Burada açıklama yapan Akşener, "Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir. Başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi. Akşener, saat 10.30 sıralarında 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener oyunu sandığa atarken, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah gençlere, ülkemize hayırlı etsin" dedi. Akşener, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

"AZİZ MİLLETİN VERECEĞİ KARAR BİZLERİN BAŞI ÜZERİNEDİR"

Meral Akşener, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçimin, öncelikle milletimiz için, sonra ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok güzel bir çalışma yürütüldü. Özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde. Birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık. ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık. Arkadaşlarımıza sordum 45 yerde miting yapmışım, 54 noktada da program yapmışım. 66 noktada sayın İmamoğlu, sayın Mansur Yavaş aynı şekilde sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. Bu seçimde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey; bizim, seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek. Seçmen velinimettir. Üç yıldır Türkiye'de esnaf gezerek bunu öne çıkarmaya çalıştım. Benim tutumum Milletimiz patrondur, seçmen velinimettir tavrını, tutumunu öne koymaktı. Çok iftiralar, çok hakaretler, çok abuk sabuk şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an itibariyle önemi yok. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir. Başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak" dedi. Meral Akşener, seçimi Ankara'da takip edeceğini belirtti.

"BİR ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ DE İSTERİM"

Akşener Anneler günü ile ilgili, "Bütün annelerin bugününü evlat sahibi olsun olmasın bütün kadınların Anneler Günü'nü -çünkü doğurma yeteneği bir tek bizde- dolayısıyla kutluyorum. Bir anneler günü hediyesi de isterim" diyerek okuldan ayrıldı.