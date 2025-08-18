Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'den Kamu Toplu Sözleşmesi Tepkisi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Kamuda bu rakamlarla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz etkiler. Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda son teklifini verdi.

Buna göre 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı. Ayrıca, 2025'te verilen taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelendi.

Toplantının ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci gazetecilere açıklamada bulundu.

Yalçın, çalışma barışının bozulduğu bir zeminde stres içinde yaşadıklarını belirterek, toplu sözleşme masasında bu adaletsizliği düzeltmek için bulunduklarını söyledi.

Kamu İşveren Heyetinin verdiği teklifin, son teklif olamayacağını söyleyen Yalçın, "Kamuda bu rakamlarla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz etkiler. Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı." dedi.

Bugün, 81 ilde iş bırakıp seslerini yükselttiklerini kaydeden Yalçın, "Maliye Bakanlığının önüne kadar yürüyüp, Bakanlığa dosyalarımızı bir kez daha sunarak toplu sözleşme masasında oyalanmak istemiyoruz dedik. İfade edilen rakamlar gerçekten komik. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil. Son teklif cümlesini ise asla kabul etmeyiz. Yarın masa devam edecek. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok." diye konuştu.

Mühendisinden şube müdürüne, akademisyenden idari personeline, genel idari hizmetler sınıfından tutun da diğer bütün alanlara kadar birçok tekliflerin olduğunu belirten Yalçın, "Onlar da düzeltilmeli. Biz istiyoruz ki memurun yüzü asılmasın, gülsün. Bu masa sonrasında herkes bayram etsin. Ama bize bu rakamları teklif ederek, bize 'son teklif' diyerek buradan göndermeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu oranlar yükseltilmeli. Kamuda farklı statüdeki iki çalışan arasındaki makas kapatılacak şekilde gelinmeli." dedi.

"Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de teklif edilen rakamların, taleplerini karşılama şansı olmadığını söyledi.

Toplu sözleşme masasının hala devam ettiğini kaydeden Kahveci, "Son teklif olarak kabul etmiyoruz bunu. Mutlaka yeniden gözden geçirilip yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir. İki yılda bir oluşturulan bu masa önemlidir, kıymetlidir. Çalışanların, emeklilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara insanca yaşamı sunabilecek bir artışa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kahveci, bugüne kadar yapılan artışlarda hedeflenen enflasyonun baz alındığına işaret ederek, "Hedeflenen enflasyonun hiçbirisi tutmamış bugüne kadar. Dolayısıyla kaybeden taraf kamu çalışanları oluyor. Bir kere de gerçekleşen enflasyon üzerinden giderek, refah ücreti uygulamasına ulaşmamız lazım. Yoksa bu rakamlarla biz çalışanların sorunlarını, ekonomik sorunlarını, ekonomik problemlerini, geçim sıkıntılarını çözemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ayın 22'sine kadar müzakereleri sürdürme haklarının olduğunu belirten Kahveci, "Bu süreci hemen yarına sıkıştırmakdansa en azından kalan birkaç günü de kullanıp çalışanlarımızı, emeklilerimizi ekonomik olarak nasıl rahatlatabiliriz, alım güçlerini nasıl artırabiliriz? Onun gayret ve çabası içerisindeyiz. Ama verdiğimiz mesajlar maalesef yeterince algılanmamış." ifadelerini kullandı.